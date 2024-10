USA: in test il nuovo drone solare, può volare nella stratosfera per mesi

Le armi militari hanno subito grandi metamorfosi negli ultimi anni, con ogni nazione che ha affinato le sue tecniche di guerra. Sono ad oggi fondamentali i nuovi velivoli, che in realtà già da un po’ di tempo circolano nei cieli di tutto il mondo, definiti con il nome di droni. Da non confondere con quelli utilizzati per diletto e per registrazioni di tipo cinematografico, quelli da guerra sono portatori di morte e di supremazia. L’obiettivo negli ultimi anni è stato quello di provare a prolungare il tempo di volo disponibile per ognuno di questi velivoli che viaggiano senza pilota e che sono comandati da remoto.

L’esercito degli Stati Uniti sta conducendo ultimamente dei test che riguardano una particolare tecnologia molto avanzata, quella che consente di contare sui droni solari. Sono state effettuate diverse prove che avrebbero avuto anche un discreto successo, almeno secondo quanto dichiarato dalla società di difesa americana denominata AeroVironment. È stata testata una versione nuova del drone Sunglider, il quale adesso può essere applicato sia per attività commerciali che governative godendo di nuove capacità ad alta quota.

Il modello Horus A a bordo del drone Sunglider dell’esercito USA

Con il nuovo modello Horus A, il drone Sunglider nella sua nuova versione può essere alimentato ad energia solare e può trasportare fino a 68 kg, oltre a fornire 1,5 kW di potenza. Può rimanere in volo potenzialmente anche per mesi, grazie alle sue prestazioni ed ha già ricevuto l’approvazione di aeronavigabilità.

“Questo volo rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento della nostra piattaforma stratosferica. Conferma la posizione di AV come leader nello sviluppo di sistemi solari ad alta quota, con un notevole potenziale per utilizzi sia commerciali che governativi“.

Tra le sue capacità, il nuovo sistema Horus A del drone Sunglider può anche estendere la rete, sincronizzare tutto in sicurezza e anche navigare.