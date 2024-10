Gli utenti colpiti hanno dichiarato di aver improvvisamente perso l’accesso ai propri contenuti su YouTube. I disservizi hanno colpito oltre gli utenti Standard anche gli abbonati al servizio Premium.

YouTube risolve il bug riscontrato dagli utenti: ecco cosa è emerso

La piattaforma è subito intervenuta dopo aver riconosciuto il problema. Il team di YouTube ha iniziato subito a lavorare per poter ripristinare i canali rimossi e l’accesso agli abbonamenti. Lo scorso venerdì, la piattaforma ha aggiornato il thread per poter confermare che tutti i canali che erano stati rimossi sono stati ripristinati completamente. Discorso diverso vale invece per i video. Quest’ultimi, secondo alcuni feedback, non sono tutti stati reinseriti. Per quanto riguarda gli abbonamenti a pagamento verranno rimborsati per quanto successo.

Con il tempo sarà possibile comprendere se YouTube intende apportare ulteriori interventi sulla questione. Al di là dei recenti interventi, molti utenti hanno rilasciato migliaia di segnalazioni riguardo la situazione. Molti YouTuber sono stati lasciati nel limbo per i propri contenuti. Mentre moltissimi utenti hanno lamentato l’inefficacia delle istruzioni fornite da YouTube. Inoltre, considerando l’elevato numero di richieste, la piattaforma ha chiesto agli utenti di avere pazienza per poi disattivare i commenti al suo thread.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni riguardo l’accaduto. YouTube non ha ancora confermato quanti utenti sono stati colpiti dal bug. Dal numero di segnalazioni ricevute è possibile capire, in parte, quanto elevata sia la quota di account colpiti. Nel frattempo, YouTube ha già risolto il problema, ma gli utenti sono in attesa di possibili commenti ed ulteriori interventi da parte della piattaforma video.