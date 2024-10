Chi cerca un’occasione per acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra, può finalmente approfittare di un’offerta imperdibile. Il dispositivo della casa sudcoreana, nelle versioni da 256GB e 1TB, è ora disponibile a un prezzo scontato. Questa offerta permette di combinare diversi vantaggi esclusivi. Inclusi il cashback e promozioni speciali, per ottenere lo smartphone a prezzi molto competitivi. Le scorte sono limitate, quindi chi desidera sfruttare questa occasione farebbe bene ad agire in fretta.

Galaxy S24 Ultra: promozioni da non perdere, Unieuro, MediaWorld e cashback da 300€

Il Galaxy S24 Ultra rappresenta il vertice della nuova linea Samsung. In quanto presenta caratteristiche avanzate rispetto ai modelli S24 e S24+. Il suo principale punto di forza è il comparto fotografico, ma non solo. Tale Smart monta infatti il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, supportato da 12 GB di RAM. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+ garantisce immagini vivide e fluide. Grazie anche a un refresh rate variabile fino a 120 Hz. La fotocamera posteriore da 200MP con zoom ottico fino a 5x si abbina a una batteria da 5000mAh. In grado di supportare una ricarica rapida e wireless inversa.

Lo smartphone è in promozione su diversi store come Unieuro e MediaWorld. La versione da 256GB è disponibile a partire da 769€. Mentre quella da 1 TB arriva a 899€. Considerando il prezzo di listino, rispettivamente di 1419 e 1819€, si tratta di un’offerta da non sottovalutare. In più, Samsung offre un cashback di 300€ per chi acquista il Galaxy S24Ultra entro il 13 ottobre e lo registra sul sito Samsung entro il 12 dicembre 2024.

Anche altri negozi, come Comet, propongono offerte interessanti. Il modello brandizzato TIM, ad esempio, è disponibile al costo di 699€ grazie al cashback. Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone Android di fascia alta, il momento è decisamente favorevole. In quanto quello di cui abbiamo parlato è sicuramente uno dei migliori presenti attualmente sul mercato.