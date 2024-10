Una delle piattaforme Google più apprezzate da tutta l’utenza è senza dubbio Android Auto, il software rilasciato da BigG gode infatti di tantissima popolarità, dal momento che rappresenta una delle maggiori soluzioni per poter sfruttare il proprio smartphone alla guida senza distrarsi troppo dal momento che consente di utilizzare un insieme di comandi vocali ben strutturato che sono in grado di permettere l’accesso a tutte le funzionalità di cui abbiamo bisogno.

Ovviamente trattandosi di un software Google al pari di tutti gli altri, anche quest’ultimo gode di una campagna di updates costanti e ben programmati che ovviamente ne migliorano l’usabilità e l’efficienza, questi aggiornamenti infatti introducono novità interessanti che aggiungono funzionalità in più che ovviamente possono solo giovare all’esperienza d’uso e alla sicurezza alla guida.

Disponibile la versione 13

A quanto pare, Android auto si accinge a raggiungere una nuova versione maggiore, dopo il beta testing durato per un po’ di tempo e rilasciato solo per alcuni utenti è in arrivo finalmente la versione stabile di Android Auto 13, quest’ultima è infatti già disponibile al download e tutti i dispositivi supportati possono ovviamente scaricarla senza nessun tipo di problema, questa nuova versione non introduce nessuna grossa funzionalità in più però risolve tantissimi bug e migliora in modo importante la stabilità, l’unico punto da prendere in considerazione è che per scaricarla dovrete ricorrere a siti esterni e non al Play Store che in questo caso non ci viene in aiuto, un esempio di piattaforma dal quale potete scaricare l’ultimo aggiornamento è APK Mirror.

Se siete interessati, dunque recatevi sul sito descritto sopra scaricate l’Apk sul vostro smartphone e procedete all’istallazione dell’ultima versione di Android Auto, così facendo avrete tutti i miglioramenti appena descritti, ovviamente restate sempre informati dal momento che Google rilascia aggiornamenti periodicamente che vanno a risolvere bug precedentemente non notati e dunque ancora presenti.