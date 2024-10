Google prosegue nel suo impegno di migliorare Android Auto. La piattaforma dedicata ai conducenti che desiderano un sistema pratico e sicuro durante la guida. Anche se non è tra i prodotti di punta dell’azienda, il supporto che riceve è invidiabile. In quanto presenta aggiornamenti frequenti. Tutti volti a migliorarne le prestazioni e aggiungere nuove funzionalità. Android Auto, come risaputo, è una soluzione sviluppata per aiutare gli automobilisti a rimanere concentrati sulla strada. Offrendo però al contempo strumenti per la gestione dei contenuti multimediali e delle comunicazioni. Ciò grazie all’integrazione con GoogleAssistant.

Android Auto: l’ arrivo di “Car Media” e le potenzialità future

Uno dei principali obiettivi della piattaforma è la sicurezza. Essa infatti consente al conducente di ridurre al minimo le distrazioni. Poiché fa in modo che vengano utilizzati comandi vocali per accedere a mappe, musica e telefonate. In un’epoca in cui la tecnologia entra sempre più prepotentemente nelle nostre vite, Android Auto rappresenta quindi un passo avanti nell’ unione tra il mondo digitale e la guida. In quanto riduce al minimo i rischi legati all’uso dello smartphone al volante. Con il tempo, Google ha così dimostrato di voler investire nel costante miglioramento di questa piattaforma. Tenendo sempre conto delle esigenze dei suoi utilizzatori.

L’ultimo aggiornamento rilasciato, la versione 13 di Android Auto, non introduce novità visibili. Anche se un’analisi approfondita del codice ha svelato l’arrivo di una funzione molto attesa, la “Car Media”. Questa, ancora in fase di sviluppo, promette di offrire un controllo più completo sulla radio AM/FM. Oltre che sui contenuti multimediali all’interno dell’ automobile. Si tratta di un miglioramento che potrebbe fare la differenza per chi desidera una gestione più intuitiva dei contenuti. Senza dover ricorrere a device esterni o a altre manipolazioni complesse.

Sebbene non ci siano informazioni ufficiali sulla data di rilascio, il team di sviluppo suggerisce che non bisognerà attendere troppo a lungo per vederla in azione. Con ogni probabilità, ulteriori dettagli verranno resi noti nei prossimi aggiornamenti. Aumentando così l’attesa tra gli utenti più affezionati.