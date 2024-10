Da qualche giorno, ormai, il colosso sudcoreano Samsung ha annunciato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di punta, ovvero il nuovo Samsung Galaxy S24 FE. Con i vari operatori telefonici italiani, gli utenti potranno acquistarlo comodamente in diverse soluzioni. Anche Vodafone ha infatti da poco aggiornato il suo catalogo di device con questo nuovo prodotto. Vediamo qui di seguito le opzioni di acquisto disponibili.

Samsung Galaxy S24 FE, nuovo device ora disponibile anche con Vodafone

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiunto al proprio catalogo di device acquistabili anche il nuovo Samsung Galaxy S24 FE . Come già accennato in apertura, infatti, il colosso sudcoreano Samsung lo ha da poco presentato ufficialmente sul mercato e ora gli utenti lo potranno acquistare anche con questo operatore in diverse soluzioni.

In particolare, gli utenti potranno acquistare questo nuovo smartphone a marchio Samsung tramite il servizio Telefono no Problem. In questo caso, gli utenti dovranno pagare utilizzando una carta di credito un importo pari a 19,90 euro per 24 rate mensili per tutti coloro che avranno attiva un’offerta della serie Vodafone Special. Per gli utenti che avranno attiva un’altra offerta dell’operatore, sarà necessario pagare un importo pari a 20,99 euro sempre per 24 mesi.

Gli utenti interessati potranno acquistare il nuovo smartphone di Samsung anche tramite altri finanziamenti , tra cui Compass. In questo caso, gli utenti dovranno pagare 17,99 euro per 30 rate mensili, 25,99 euro per 20 mesi oppure 42,99 euro per 12 mesi, con una piccola rata finale. Ricordiamo comunque che, riportando un precedente smartphone Samsung, come ad esempio il precedente Samsung Galaxy S22 , gli utenti potranno acquistare il nuovo Samsung Galaxy S24 FE usufruendo di un piccolo sconto.

Ricordiamo inoltre che sempre con l’operatore telefonico Vodafone sarà possibile acquistare sempre con comode rate mensili anche gli altri smartphone di punta a marchio Samsung, come ad esempio il nuovo Samsung Galaxy S24.