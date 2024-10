Ultimamente la sicurezza online con tutta la tecnologia che è presente è diventata qualcosa molto difficile da gestire. WhatsApp sembra pronta a mettersi al lavoro per sistemare e migliorare qualcosa.

Si sta parlando di una gestione dei link onde a evitare truffe che possono accadere.

WhatsApp, truffe?

La famosissima applicazione di messaggistica sta aggiornando continuamente i suoi e vari strumenti di sicurezza permettendo agli utenti di godere un’esperienza nel modo più sicura possibile. Questa situazione è permessa dalle nuove funzionalità usate per proteggere gli utenti durante l’interazione con contatti sconosciuti e per il miglioramento della gestione dei link nei messaggi.

WhatsApp sta cercando in qualche modo di perfezionare un sistema che permette la ricerca di informazione sui link sospetti direttamente sul Web. In modo così di tenere al sicuro le proprio chat.

Parlando e calandoci nei dettagli della nuova versione delle funzione di ricerca link, essa prevede l’suo di un’interfaccia completamente ridisegnata. Tutto questo è accompagnato da un pannello che spiegherà più dettagliatamente il processo e le sue implicazioni.

Infatti continuando su questo discorso, quando si dovrà andare a cercare un link sul Web il messaggio contenente quel collegamento verrà caricato su Google per una successiva analisi. Ed è proprio qui che entra in gioco la nuova funzione che dovrebbe creare un filtro di sicurezza, per poter proteggere gli utenti da un probabile click sul link.

Tornando al presente la novità di WhatsApp attualmente è disponibile per un piccolo e ristretto gruppo di utenti che utilizzano la versione 2.24.20.28 per Android. La grande azienda di messaggistica prevederà anche di aumentare i partecipanti a questa beta. Quest’ultima però non accetta nuove richieste per l’iscrizione al suo programma di beta testing.

Bisogna anche ricordare che questa è una delle tante novità che WhatsApp ha introdotto nel corso del 2024. Le quali ormai sono diventate degli elementi molto utili alla stessa applicazione.