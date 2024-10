Ci troviamo tutt’ora in aria di sfida, un percorso che proprio Huawei sta scegliendo per quanto riguarda il settore delle schede video. Quest’ultima sta portando delle novità non da poco.

Infatti la sfida che si rivolge in questo settore non può che non rivolgersi anche alla famosissima Nvidia.

Huawei, si parla di sfida?

A quanto pare è proprio Huawei che sta distribuendo dei campioni per quanto riguarda la sua ultima GPU destinata per la celebre intelligenza artificiale. Si sta parlando della Ascend 910C, la quale è distribuita ad aziende server e imprese legate al mondo di internet molto importanti in Cina. Il nuovo chip utilizzato è raccontato come una versione nettamente migliore rispetto al precedente 910B.

Da quanto comunicato e a quanto sembra la nuova Huawei Ascend 910C ha delle buone possibilità per superare in termini di prestazioni la futura Blackwell-based B20 di casa Nvidia. Però le restrizioni che sono imposte sull’esportazioni dagli Stati Uniti hanno messo un ostacolo a Nvidia di poter vendere le sue GPU in Cina. Questa mossa sicuramente ha impedito molto il progresso dello stesso paese in ambito di AI. Lasciando così strada libera per Huawei e per la sua espansione nel mercato del cloud computing.

Normalmente quest’ultima dovrà ancora affrontare l’intero ecosistema CUDA di Nvidia, molto fermo nel mercato cinese. Sempre della stessa casa si parla della H20 una delle più veloci GPU che l’azienda può attualmente vendere senza problemi in Cina. Per quanto riguarda le vendite si prevede circa un milione di unità arrivando a cifre davvero molto alte. Per quanto riguarda Huawei le vendite dell’Ascend 910C si prevedono molto minori. Le uniche differenze è che l’H20 parteciperà alla sessione di mercato da inizio anno mentre la seconda sarà lanciata ad ottobre.

Per quanto riguarda invece il quarto trimestre si pensa che le entrate dei prodotti potranno essere comparabili, delineando così una situazione più precisa in Cina.