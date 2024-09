Siamo in ambito di aggiornamenti con l’obiettivo di automatizzare molti processi e portare delle nuove funzioni davvero utili per gli utenti. Questo obiettivo se lo è imposta WhatsApp.

Attualmente si sta pensando ad una nuova opzione che blocchi i messaggi che provengono da numeri sconosciuti.

WhatsApp, nuova opzione?

Ultimamente si sta discutendo dell’ipotesi di una nuova funzione che influirà nella gestione dei numeri sconosciuti. Infatti quest’ultima permetterà ai vari utenti di bloccare i messaggi provenienti da numeri sconosciuti. Idea che vuole rendere la piattaforma molto più sicura, visto che la stessa app è molte volte a rischio per i vari attacchi di pishing, truffe e spam.

Questa nuova funzione andrà come già ribadito anche prima, a dare una mano per quanto riguarda il livello di protezione per gli utenti. Inoltre accompagnerà tutte quelle novità che WhatsApp ha in mente per la gestione della privacy. Questa nuova opzione è attualmente in fase di test per alcuni degli utenti Android. Chi è scelto per il test dovrebbe avere come versione beta dell’app aggiornata per almeno la build 2.24.20.16.

Per quanto riguarda l’abilitazione della nuova funzione di WhatsApp, essa potrà essere attivata selezionando la voce creata per l’occasione dalla sezione Avanzate del menu Privacy.

Questa funzione sicuramente non lavorerà all’impazzata visto che avrà il compito di bloccare solo i messaggi che arrivano da account sconosciuti e che inviano troppi messaggi in un intervallo di tempo. Quindi si è pensata ad una funzione che pensa alla protezione dei messaggi spam e dalle truffe.

Oltre a questo e come detto prima, WhatsApp sta anche lavorando a delle nuove funzionalità che mirano sempre a proteggere la privacy degli utenti. Infatti si inserirà una voce “Privacy Checkup”, che permetterà il controllo delle impostazioni sulla privacy. Oltre a questo si riceveranno dei suggerimenti dalla stessa app per scegliere i migliori settori in base alle esigenze dell’utente.