Apple ha da poco realizzato un’ Apple TV che va molto bene, che già si parla della futura generazione. Anche se molti esperti avevano sperato che la prossima generazione venisse presentata nel 2024, possiamo dire con certezza che bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Ci sono ancora delle ottime vendite per la Apple TV precedente che aveva dato un buon prospetto per gli sviluppatori della casa di Cupertino.

Il nuovo modello verrà presentato con delle migliorie riguardo alla sua architettura e al suo processore. Potrebbe essere introdotto anche il processore già presente degli iPhone 15 Pro e cioè l’ A17 Pro. Ovviamente questo per garantire più velocità di esecuzione e una maggiore risposta alle future implementazioni di funzioni che richiedono una reattività più elevata. Per il momento sembra anche che il futuro di Apple TV sia nelle mani dell’ intelligenza artificiale poiché verrà inserita anche all’ interno di questo dispositivo.

Apple TV, ecco le caratteristiche del nuovo modello

Oltre all’ introduzione dell’ intelligenza artificiale, Apple ha in mente di inserire delle funzionalità che vadano sul campo del gaming per ampliare il numero di clienti. Per questa funzione sarà necessario un processore molto potente come l’ A17 Pro e delle caratteristiche costruttive molto ricercate. L’ obiettivo è quello di migliorare l’ esperienza di visione del contenuti anche con applicazioni che richiedono molta velocità di esecuzione. Il problema principale di questo dispositivo è il prezzo che, stando a quello che è in grado di fare, sarà molto alto e non tutti potrebbero apprezzarlo. L’ opzione che l’ azienda sta valutando è quella di inserire il chip A16 mantenendo un costo più basso. Anche perché così facendo potrebbe anche essere molto più basso di quello degli USA di 129$. Il nuovo dispositivo potrebbe arrivare a 100$, prezzo più accessibile del precedente.

Con questo nuovo dispositivo si potranno effettuare delle attività che prima non era possibile fare. Non resta altro da fare che attendere il suo debutto ufficiale.