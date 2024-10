Tutti noi utenti ormai utilizziamo come applicazione di messaggistica predefinita senza alcun dubbio WhatsApp, il noto social dedicato alle chat istantanee e infatti diffusissimo in tutto il mondo e gode di una popolarità senza alcun dubbio irraggiungibile, a quanto pare però questa popolarità ha raggiunto davvero chiunque compresi i truffatori, questi ultimi infatti da un paio di mesi a questa parte hanno iniziato a sfruttare il noto canale di messaggistica per poter attaccare un maggior numero di utenti rispetto all’utilizzo di SMS o mail.

Negli ultimi tempi, infatti, molti utenti hanno iniziato a segnalare l’arrivo di strani messaggi nella loro casella WhatsApp che certamente possono trarre in inganno chi legge dal momento che si tratta di testi fraudolenti pensati per ottenere merce preziosa per i truffatori come info sensibili sulla vittima o addirittura i suoi codici di accesso bancari.

Anche in Italia questo fenomeno ha iniziato a diffondersi e sta colpendo davvero tantissime persone, le segnalazioni sono molte, cosa che rende dunque necessario proteggersi per evitare di cascare in pieno nella truffa, vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Un messaggio banale ma letale

Come potete ben leggere con i vostri occhi il messaggio in arrivo sembra senza alcun dubbio banale e innocuo, alcuni elementi però lasciano pensare senza mezzi termini che si tratta di un tentativo di truffa bello e buono, nello specifico parliamo innanzitutto di un numero non presente nella vostra lista contatti con un prefisso decisamente poco comune, per di più grazie alle indicazioni fornite da WhatsApp possiamo notare come la provenienza del numero sia l’Egitto e non capita tutti i giorni di ricevere un messaggio WhatsApp da quella nazione, in caso di risposta, infatti, finiste con ricevere dei messaggi ingannevoli che vi promettono facili guadagni sul web per poi portarvi a consegnare i vostri dati di accesso bancari.

La cosa migliore che potete fare è quella di non rispondere, bloccare il contatto che vi ha scritto e segnalare tutto WhatsApp che si occuperà di tutti i provvedimenti del caso.