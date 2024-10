Una truffa phishing rovina gli utenti: il messaggio svuota il conto

Di problemi ce ne sono davvero tantissimi sul web, ma allo stesso tempo gli utenti, ormai in grande maggioranza esperti, riescono ad evitarli. Purtroppo, però, chi escogita delle situazioni al limite, sta riuscendo pian piano ad aumentare il livello ed è proprio il caso dell’ultima truffa.

Secondo quanto riportato, infatti un messaggio sarebbe spuntato improvvisamente come funghi dopo la pioggia all’interno delle caselle di posta elettronica di tantissimi utenti in Italia. Questi avrebbero segnalato di aver ricevuto un testo che addirittura in alcuni casi sembrerebbe arrivare da una ragazza, pronta a conoscere il malcapitato. Ovviamente non c’è nulla di reale in tutta questa faccenda, si tratta solo di uno specchietto per le allodole in grado di fregare anche utenti più esperti. Magari qualcuno che sia iscritto realmente ad un sito di incontri, può cascarci senza neanche pensarci troppo, credendo di aver guadagnato una nuova conoscenza magari su qualche applicazione a cui aveva dimenticato di essere iscritto.

Truffa in corso con un messaggio avvenente

Messaggi come quelli che stanno girando ultimamente possono essere un vero pericolo, in quanto non vanno a minare solo alla privacy degli utenti, ma anche al loro portafogli. Più persone infatti hanno rilasciato i loro dati sensibili e quelli delle carte di credito, perdendo in entrambi i casi il controllo. Quello che accade dopo è davvero pericoloso, in quanto qualsiasi utente potrebbe ritrovarsi con la carta di credito clonata o magari con i suoi dati utilizzati per altri fatti illeciti.

Ci sono svariate possibilità per identificare una truffa di questo tipo, a partire dalla scrittura fino ad arrivare all’indirizzo e-mail utilizzato.in genere l’italiano di cui si servono i truffatori è davvero scarso, qualcosa di tradotto magari con l’intelligenza artificiale o peggio. Per quanto riguarda invece l’indirizzo mail mittente, molto spesso è sconclusionato e privo di nomi reali. Fate quindi molta attenzione e cercate di non cascarci per evitare di incappare in problematiche molto gravi.