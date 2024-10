Smart TV Hisense in fortissimo sconto in questi giorni su Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani sul modello 55U72NQ, con un risparmio addirittura di 400 euro sul listino originario. Il prezzo di vendita va a toccare un prodotto che presenta una diagonale da 55 pollici, con risoluzione massima in 4K, e soprattutto refresh rate adattivo che può estendersi anche verso i 144Hz.

La tecnologia, nonostante un prezzo non troppo elevato, non manca: Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, Gama Mode Pro, VIDAA Voice, DVB-T2, HEV10 e lativù 4K, solamente per citare la principale. Il prodotto nasce come smart TV che permette l’installazione delle applicazioni al suo interno, con accesso diretto ai principali servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e similari.

Se volete ricevere le offerte Amazon ed i codici sconto gratis sul vostro smartphone, dovete subito iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Hisense: la smart TV a prezzo da saldo su Amazon

La spesa per l’acquisto di questa smart TV non poteva essere migliore, il suo prezzo consigliato è di 949 euro, cifra che comunque non si allontana troppo da ciò che siamo solitamente abituati a vedere nel settore, ma che allo stesso tempo è resa ancora migliore dalla presenza di un coupon del 37% applicato in automatico sulla pagina Amazon, che porta così a poter investire solamente 599 euro per il suo acquisto al seguente link.

Dimensionalmente il prodotto è tutt’altro che ingombrante, raggiungendo per la precisione 123,1 x 71,7 x 7,9 centimetri, trattasi di un pannello QLED di ultima generazione con mini-LED PRO, che può essere installato in qualsiasi ambiente, sia moderno che dal gusto più antico ed antiquato. All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui il telecomando per il controllo da remoto. Per i dettagli ed informazioni più accurate, aprite il link sovrastante.