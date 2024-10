Gli amanti del fai da te non possono assolutamente fare a meno dell’avvitatore a batteria, un piccolo accessorio che viene solitamente utilizzato per rendere elettronico ed automatico l’avvitamento di viti di vario genere, così da rendere la procedura molto meno faticosa per l’utente finale.

I prezzi di vendita di dispositivi di questo genere sono molto cambiati nel corso degli ultimi anni, tanto ad a arrivare a costare anche meno di 20 euro, come in questo caso. Il modello che vi proponiamo prevede una batteria non removibile da 2000mAh, completamente ricaricabile, e capace comunque di garantire una usabilità nel corso del tempo anche di settimane, prima di dover ricorrere alla sua ricarica. Sono oltre 6 le impostazioni della coppia, per una maggiore o minore torsione in fase di avvitamento stesso.

Avvitatore a batteria in offerta su Amazon

Il prodotto viene originariamente venduto ad un prezzo di listino di quasi 40 euro, cifra che a conti fatti risulta essere perfettamente allineata con gli standard a cui siamo abituati, ma che allo stesso tempo è stata ridotta da Amazon, sino a raggiungere valori inattesi: come i 19,53 euro richiesti per il suo acquisto al giorno d’oggi. Premete questo link per acquistarlo.

Ciò che rende il prodotto ancora più appetibile agli occhi del pubblico, è sicuramente la presenza, inclusa in confezione, di una selezione di piccoli accessori, tra cui ben 40 punte differenti per variegare l’avvitamento. Non manca all’appello ovviamente il cavo microUSB-USB per la ricarica, non è presente invece l’alimentatore da parete, con il manico che può raggiungere tre posizioni differenti. Attorno al punto dell’avvitamento è presente un ring LED che va ad illuminare l’area in cui si sta lavorando, rendendo così superflua una torcia o luce aggiuntiva.