Nel corso degli ultimi tre anni, Milano ha visto un aumento notevole delle sanzioni stradali, grazie all’uso del sistema “Eagle Eye“. Questo innovativo strumento è costituito da telecamere installate sui veicoli della Polizia Locale. Le quali sono collegate, in tempo reale, con le banche dati della Motorizzazione Civile. Tale tecnologia consente agli agenti di monitorare i veicoli in movimento. Ma anche di verificare se dispongono di assicurazione e revisione in regola, segnalando tempestivamente eventuali irregolarità. Introdotto nel 2021, questo sistema ha reso più efficienti i controlli, permettendo alla polizia di intervenire rapidamente in caso di violazioni

Milano: oltre 600.000 sanzioni solo nel 2023, il trend è in aumento

Durante una recente seduta del Consiglio Comunale, l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha riportato i dati aggiornati. Ovvero, dal 2022, sono state elevate oltre 1,4 milioni di contravvenzioni utilizzando l’Eagle Eye. Il dato è emerso in risposta a una domanda del consigliere Enrico Marcora. Il quale ha voluto approfondire l’impatto di questo sistema sul territorio cittadino. Le infrazioni rilevate comprendono principalmente la mancanza di assicurazione e revisione, con numeri che mostrano una crescente tendenza a partire dal 2022.

Nel 2023, l’Eagle Eye ha permesso di individuare e sanzionare 601.984 veicoli irregolari. Dunque quasi il triplo rispetto all’anno precedente, quando le multe registrate erano state circa 216.720. L’andamento per l’anno in corso conferma questa crescita. Infatti a fine agosto 2024, le multe erogate tramite il sistema avevano già superato quota 641.000, suggerendo che il totale per l’anno potrebbe superare ampiamente le cifre del 2023.

Attualmente, Milano registra circa 3,9 milioni di contravvenzioni annuali. Il che significa che il contributo dell’Eagle Eye rappresenta circa il 15% del totale delle sanzioni. La presenza di questo sistema ha dunque rafforzato la capacità di monitoraggio delle forze dell’ordine. Fino a rendere la città un esempio di controllo tecnologico per la sicurezza stradale. L’aumento delle sanzioni potrebbe anche indicare un incremento dell’efficacia dei controlli, spingendo sempre più cittadini a regolarizzare le proprie posizioni.