Apple ha da poco rilasciato l’aggiornamento iPadOS 18.0.1. Un update mirato a correggere diversi bug che affliggevano i nuovi iPad Pro dotati del processore M4. Tale innovazione arriva a seguito del ritiro di iPadOS18, rimosso a causa di problemi che causavano il blocco di alcuni dispositivi. In particolare, il bug che provocava il cosiddetto “bricking” degli iPadPro del 2024 è stato risolto. Permettendo finalmente agli utenti di aggiornare i propri tablet.

Apple: aggiornamenti anche per iPhone con iOS 18.0.1

Ma non ci si limita solo a questo. L’ azienda ha deciso di affrontare anche altre problematiche. Tra cui la gestione inefficace della memoria e il crash dell’app Messaggi, che si verificava quando si rispondeva con un quadrante condiviso di Apple Watch. L’aggiornamento è particolarmente importante per i proprietari dei nuovi iPad Pro da 11 e 13 pollici con chip M4, che fino ad ora erano bloccati su iPadOS17. Con questo intervento, Apple punta così a garantire una maggiore stabilità ai dispositivi. In particolare risolvendo i principali difetti riscontrati con il rilascio del sistema operativo.

Al di là degli iPad, Apple ha lanciato anche iOS 18.0.1 per iPhone, che include correzioni simili. Tra i bug risolti ci sono un problema di freeze della fotocamera e uno legato al touchscreen su iPhone16 e 16Pro. Seppur meno critico, anche questo aggiornamento migliora le prestazioni generali e la stabilità del dispositivo. Apple continua così nel suo impegno a fornire un’esperienza d’uso sempre più fluida e senza intoppi. Cercando di risolvere in modo definitivo i problemi che hanno accompagnato il lancio delle versioni 18 dei suoi sistemi operativi.

L’aggiornamento ora è disponibile per tutti i dispositivi compatibili. Ed è altamente consigliato per gli utenti che vogliono migliorare l’affidabilità dei propri iPhone e iPad di ultima generazione. Insomma, con questa mossa, l’azienda di Cupertino ribadisce l’importanza della tempestiva risoluzione dei problemi software per mantenere alto il livello di soddisfazione tra i propri clienti.