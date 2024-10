Apple iPad Air M2 è oggi in promozione su Amazon, rappresenta la migliore occasione per mettere le mani su uno dei device più richiesti e desiderati del mercato, un prodotto che fa delle prestazioni il proprio punto di forza, in questo caso impreziosito dalla presenza di addirittura 1TB di memoria interna (che ricordiamo non è espandibile).

Il modello in promozione, oltre ad una ROM tanto capiente, presenta processore Apple iPad M2, praticamente l’ultima generazione per i device dell’azienda di Cupertino, offrendo prestazioni che nessun altro sembra essere in grado di raggiungere al momento attuale. Il pannello è il bellissimo Liquid Retina touch da 13 pollici di diagonale, impreziosito dalla presenza di una fotocamera posteriore da 12 megapixel, ed anteriore con lo stesso quantitativo di megapixel.

Apple iPad Air: l’offerta più pazza del momento

Spendere poco sull’acquisto di un Apple iPad Air di nuova generazione è possibile solo ed esclusivamente grazie ad Amazon, la promozione attiva questi giorni permette di raggiungere un risparmio non elevato, ma comunque superiore alle aspettative. Il suo prezzo consigliato sarebbe di 1599 euro, con l’offerta del 6% applicata in questi giorni, ecco che la spesa viene ridotta di 100 euro, sino a raggiungere il valore finale di 1499 euro. Scopritelo subito a questo link.

Essendo un modello molto recente, è quasi superfluo sottolineare la presenza di molta tecnologia di ultima generazione, come il WiFi 6E dual band, solamente per citarne una. E’ ancora presente il touch ID, per una maggiore sicurezza nell’accesso al sistema operativo, al contrario gli altoparlanti garantiscono un audio di assoluta qualità, offrendo una multimedialità letteralmente da far invidia a tutti gli altri. Il device viene spedito direttamente da Amazon, con consegna in tempi molto brevi presso il vostro domicilio e garanzia di 24 mesi.