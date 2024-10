Facebook vuole tornare grande: ecco l'AI e le community di Messenger

Tra tutti i social network che attualmente vengono utilizzati dalle persone, ce ne sono alcuni che ormai sono ricorrenti e altri che invece sembrano essere caduti nel dimenticatoio. Tra questi c’è anche Facebook, il social dei social che ha dato il via ad una nuova era ormai diversi anni fa. Quando arrivò, tutti si fecero prendere dalla febbre, collegandosi a quella piattaforma sulla quale era, e tuttora è, possibile conoscere nuovi amici, scoprire le loro abitudini e soprattutto caricare foto, video, pensieri e molto altro che riguardasse la propria vita.

Col passare del tempo, però, le persone si sono molto più appassionate ad altre soluzioni, tra le quali Instagram e TikTok. Proprio per tale motivo Facebook, sotto la protettrice del colosso Meta, vuole provare a rilanciarsi con delle novità, più che altro cambiamenti annunciati durante l’ultimo evento che si è tenuto ad Austin in Texas.

Facebook si rilancia con alcune novità che potrebbero piacere agli utenti

Tra le grandi novità che Facebook ha intenzione di inserire a bordo della piattaforma, c’è la nuova scheda chiamata “Local“. Questa infatti permette agli utenti di capire cosa accade di interessante nella loro zona, una sorta di radar per gli eventi, per gli articoli in vendita magari nel proprio quartiere o per quanto riguarda i gruppi di persone che condividono gli stessi interessi. Questa funzione è al momento in test solo in alcune città degli Stati Uniti.

C’è anche una nuova sezione chiamata “Explore“, la quale consente di approfondire i propri hobby e i propri interessi. Ci sarà una grande svolta per quanto riguarda i video e inoltre l’intelligenza artificiale sarà ancora più incisiva, essendo anche in grado di rispondere alle domande degli utenti. Una delle più grandi novità, però riguarda le Community, le quali avranno un po’ la stessa influenza vista su WhatsApp e che serviranno a connettere le persone per discutere dei propri argomenti preferiti.