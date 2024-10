iPhone 17 Air: il sottilissimo smartphone di Apple avrà un super display

Le chiacchiere intorno ad Apple e a tutto quello che presenterà in futuro sono sempre tante e gli utenti non si lasciano scappare alcun rumor. Nella speranza che il prossimo anno possa fornire qualche dispositivo più innovativo rispetto a quelli visti lo scorso 9 settembre, ecco che si torna a parlare di quello che potrebbe essere l’iPhone più sottile di sempre.

Di recente qualcuno sarebbe uscito fuori con indiscrezioni molto interessanti riguardanti proprio il futuro di questo dispositivo, il quale dovrebbe chiamarsi iPhone 17 Air. Si tratterà di un modello a parte, il quale non intaccherà la stirpe costituita dai top di gamma Pro e Pro Max. Un’azienda taiwanese, più precisamente Novatek, è venuta fuori nelle ultime ore con una notizia: avrebbe ricevuto il compito di produrre dei display OLED innovativi con tecnologia Touch and Display Driver Integration (TDDI). Tutto dovrebbe partire dopo il secondo trimestre del 2025 e proprio questo ha suscitato delle speculazioni sul futuro degli smartphone di Apple.

Apple prepara il suo nuovo iPhone 17 Air: arriverà con dei nuovi schermi OLED

L’attenzione che si sta sviluppando intorno al prossimo iPhone 17 Air è davvero tanta. Potrebbe segnare finalmente un solco interessante con le precedenti serie, le quali sono state presentate con caratteristiche sempre molto simili. Tutto quindi dovrebbe partire da un display OLED totalmente nuovo, fatto di una nuova tecnologia e di nuove possibilità.

Per quanto riguarda iPhone 17 Air, o magari Slim, le voci parlano di un display da 6,6 pollici con Dynamic Island più piccola e la presenza della tecnologia ProMotion a 120Hz con pannello OLED LTPO. Inoltre, potrebbe essere introdotto uno strato anti-riflesso super resistente, migliorando dunque la resistenza ai graffi.

Al momento non si sa nulla riguardo al possibile prezzo di questo dispositivo, il quale però non dovrebbe costare tantissimo. Ovviamente ci saranno nuove indiscrezioni prossimamente che porteranno qualche dettaglio in più.