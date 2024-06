Quando si parla di messaggistica ovviamente il primo nome che ci viene in mente e senza alcun dubbio quello di Meta, la nota azienda detentrice di Instagram e WhatsApp è infatti la padrona indiscussa di questa tipologia di piattaforma e ora ha introdotto il roll out di una nuova caratteristica dedicata a Facebook Messenger, nel dettaglio parliamo di una novità annunciata nel lontano 2022 che è finalmente arrivato tra noi, stiamo parlando delle Community.

Le community al netto non sono nulla di nuovo, le abbiamo già viste infatti su WhatsApp, di conseguenza ora stanno arrivando anche su Messenger e vantano alcune piccole ma sostanziali differenze, infatti queste community saranno delle vere e proprie chat aperte.

Aperte e di libero accesso

Le community di Facebook Messenger saranno delle chat giganti aperti a chiunque, ogni utente potrà accedervi senza necessariamente essere iscritto alla pagina dedicata o alla chat stessa, in più gli amministratori potranno aggiungere liberamente qualsiasi utente vorranno entro un limite massimo di 5000 persone per community.

Tutto ciò mostra la grande attenzione che Meta ha nei confronti delle piattaforme di messaggistica, soprattutto nei confronti di Messenger che per molto tempo è stata un po’ abbandonata a se stessa in favore di WhatsApp, ciò non toglie che bisognerà vedere come l’azienda ha intenzione di gestire il tutto da un punto di vista della sicurezza, l’estrema libertà di accesso infatti espone il tutto al pericolo dei bot spam che potrebbero sfruttare l’occasione per diffondere i messaggi spam in tutte le community.

Ciò non toglie che le community stanno dunque finalmente arrivando, ora è solo questione di tempo prima che rilascio globale sia completo e definitivo, di conseguenza non sono ancora disponibili per tutti ma molto presto e a piccoli step lo saranno, possiamo considerarle come delle chat di gruppo giganti accessibili a tutti.