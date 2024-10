CoopVoce: EXTRA 300 di nuovo disponibile, il prezzo è ottimo

Scegliere la migliore offerta significa valutare tanti parametri importanti. Ovviamente il discorso riguarda soprattutto la qualità e la quantità dei contenuti, per certi tratti ineguagliabili. Al momento CoopVoce sta spingendo con tante soluzioni mobili, molto simili tra loro ma con differenze che riguardano sia il prezzo che i contenuti e in alcuni casi anche la qualità di rete. Sul sito ufficiale si può avere una panoramica di tutto quello che c’è disponibile, anche se l’occhio inevitabilmente cadrà su una delle migliori offerte, mai viste in giro, ovvero la EXTRA 300.

Questa soluzione è stata sapientemente ripristinata da CoopVoce per battere la concorrenza e probabilmente riuscirà nel suo intento. Offerte di questo genere sono fatte per essere prese al volo ed infatti non dureranno per sempre. Il limite è fino al 27 ottobre, per cui chi vuole un’offerta di questo tipo non deve fare altro che sottoscriverla prima di quella data.

CoopVoce: la nuova EXTRA 300 è la migliore, ecco quanto costa ogni mese

Ovviamente non finisce qui, visto che tutte le persone che sottoscriveranno l’offerta con 300 giga entro il prossimo 27 ottobre potranno avere un regalo. Il primo mese sarà totalmente gratuito e non ci saranno costi da sostenere. Al momento l’offerta è disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dal loro gestore di provenienza.