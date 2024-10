Amazon Echo Dot rappresenta la soluzione entry level per quanto riguarda gli altoparlanti intelligenti dell’azienda americana, un prodotto relative piccole dimensioni (raggiunge infatti 100 x 100 x 89 millimetri), che può essere considerato come il giusto concentrato dell’intensa esperienza che Amazon Alexa è in grado di offrire.

Dal design sicuramente piacevole, e capace di adattarsi alla maggior parte degli ambienti, ha una forma sferica con una base piatta, è realizzato prevalentemente con una copertura in tessuto (sono molteplici le colorazioni in vendita), sulla quale possiamo trovare i pulsanti fisici per il controllo della riproduzione e per la regolazione del volume. Inferiormente, proprio in corrispondenza della base, sono presenti la porta di alimentazione (data l’assenza di una batteria integrata) e l’anello luminoso, che ne certifica il funzionamento, o che permette di capire l’esatto momento in cui il device sta “ascoltando” la nostra voce.

Amazon Echo Dot: la perfetta occasione per spendere poco

I tempi stanno cambiando, ed Amazon ne è perfettamente consapevole, per questo motivo oggi ci ritroviamo a poter abbracciare un prodotto tanto economico, il suo prezzo di listino sarebbe di quasi 70 euro, con il valore più basso raggiunto nel periodo recente di 53,98 euro, per arrivare alla spesa finale odierna di 29,99 euro. Ciò che lo rende ancora più interessante è la presenza, incluso in confezione, della smart plug, ovvero della presa smart che permette di entrare subito nel mondo della domotica, avendo già un secondo dispositivo da controllare con la propria voce. L’acquisto è completabile premendo qui.

Se siete amanti della privacy, non temete che Amazon Echo Dot vi possa ascoltare senza il vostro consenso, nella parte superiore è presente un pulsante fisico con il quale disattivare completamente i microfoni, il tutto corredato ad una luce rossa che ricorda la sua disattivazione.