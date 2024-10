Oggi giorno un elemento imprescindibile da ogni numero di cellulare esistente al mondo e senza alcun dubbio una promozione che consenta l’accesso a una serie di possibilità in grado di soddisfare le necessità di ogni utente, avere a disposizione minuti, SMS e giga di traffico dati è infatti indispensabile per poter sfruttare al massimo tutte le potenzialità di uno smartphone dal momento che ci consentono di restare connessi con i nostri interessi e con le persone a noi più care.

Cercare e sottoscrivere una promozione adatta alle nostre necessità dunque è un’operazione delicata che necessita di tanta attenzione, le possibilità presenti nel mercato sono davvero tante e bisogna scegliere con attenzione quella più adatta alle nostre esigenze, ovviamente tenendo conto del prezzo che è un fattore senza alcun dubbio importante.

In questo contesto, gli operatori telefonici italiani ci danno una grande mano dal momento che offrono un catalogo di offerte decisamente nutrito e ricco di possibilità alle quali attingere, tra questi spicca Kena Mobile che da anni ormai offre ai suoi clienti una vasta scelta di promo davvero competitive, l’ultima arrivata sul mercato celebra l’arrivo dell’autunno con delle caratteristiche di tutto rispetto, vediamo insieme cosa si tratta.

La promo offerta da Kena

Come potete leggere dal banner presente sul sito ufficiale di Kena, la promo in questione a 6,99 € al mese vi garantirà 130 GB di traffico dati in 4G su rete TIM, ai quali se ne aggiungeranno altri 100 nel caso decidiate di attivare il servizio di ricarica automatica, portando la quota totale a 230, ai quali si abbineranno 200 SMS verso tutti e minuti limitati verso tutti, come se non bastasse il costo di attivazione sarà completamente gratuito se fornirete i consensi commerciali e avrete di conseguenza la SIM gratuitamente, tenete però in considerazione che la promo è rivolta a coloro che sottoscrivono un nuovo numero di telefono oppure effettuano la portabilità da uno specifico operatore virtuale.