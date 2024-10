Un nuovo pericolo a cui gli utenti WhatsApp devono prestare attenzione da un po’ di mesi è rappresentato dalle truffe online che si stanno fortemente espandendo anche su questa piattaforma, i truffatori sembrano infatti di aver capito che WhatsApp è un ottimo mezzo di comunicazione e di conseguenza permette di entrare in contatto con una platea di potenziali vittime davvero importante cosa che per i truffatori significa aumentare in modo ampio le possibilità di successo.

I messaggi truffa su WhatsApp sono diventati dunque una realtà presente e che può colpire potenzialmente chiunque, nella maggior parte dei casi si tratta di messaggi che all’apparenza sembrano privi di pericoli ma che dopo si rivelano nella loro vera natura, portando le vittime a consegnare con le proprie mani le proprie info sensibili con delle conseguenze per la loro privacy e per i loro risparmi davvero incalcolabili.

Questi messaggi arrivano nella maggior parte dei casi da numeri non presenti nella nostra lista contatti e recitano parole semplici alle quali spesso può capitare di non prestare troppa attenzione, ovviamente la presenza di un numero sconosciuto deve essere il primo campanello di allarme per rendersi conto che potremmo trovarci davanti ad un tentativo di truffa.

Messaggio truffa

Il messaggio che in questi ultimi giorni sta circolando in Italia ribadisce perfettamente questo concetto, a prima vista può sembrare un semplice ciao ma in caso di risposta si trasformerà in un tentativo di truffa bello e buono fatto di false proposte di guadagni facili sul web pensate ovviamente per portarvi a consegnare dati utili ai truffatori per danneggiarvi, come potete ben vedere si tratta di un numero non presente nella lista contatti la cui provenienza è decisamente lontana rispetto al nostro paese.

La cosa più saggia da fare è ovviamente quella di non rispondere è bloccare immediatamente il numero che vi ha spedito quel messaggio, in questo modo non darete modo ai truffatori di provare a imbrogliarvi in nessuna maniera.