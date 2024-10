Truffa phishing di ottobre: il terribile messaggio che ruba soldi

Quando la truffa colpisce è davvero difficile riuscire a tenerla alla larga. Stanno a quanto riportato, sono sempre di più gli utenti che perdono dati personali e soldi senza neanche rendersene conto.

In queste ore il discorso riguarderebbe soprattutto un messaggio, il solito secondo molti, visto che sarebbe già arrivato. Purtroppo, la tecnica utilizzata è sempre la stessa e si chiama phishing, problematica che è diventata ricorrente nelle chat e nelle e-mail dei poveri utenti. Ecco tutti i dettagli in merito alla situazione.

Truffa: nuova problematica in giro tra le caselle di posta elettronica, ecco come funziona

Purtroppo anche un’altra situazione si sta ripetendo dopo che sembrava essersi assopita per sempre, ovvero quella del finto pacco in attesa. Viene utilizzato chiaramente in maniera indebita il nome di GLS, colosso che negli anni si è costruito un altissima reputazione. Ecco il testo truffa in questione:

“You have (1) new message!

Hello,

This is our third and final attempt to contact you. Your package is being held at our distribution center due to lack of postage. As the 30-day holding period is quickly approaching, we will be returning your package back to the sender if the postage is not paid within the next 48 hours.

Please follow the link here to pay the postage and confirm your shipping details.

We appreciate your business!

Thank you,

UPS Team.”

Di fronte ad un messaggio del genere, molti utenti possono ritrovarsi ad avere problematiche di vario genere, come quella di concedere i propri dati personali senza saperlo. Un altro problema è quello di credere di aggiungere le proprie informazioni relative al conto bancario quando si tratta di pagare una finta dogana: è così che infatti viene clonata la carta. Quindi molta attenzione e nel caso in cui le cose dovessero tergiversare, rivolgetevi sempre alle autorità, tra cui la polizia postale