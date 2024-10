Uno sconto mai visto prima d’ora su Amazon per l’acquisto di una smart TV LG di ottima qualità, un prodotto che presenta una diagonale di 55 pollici, appartenente alla serie UR75 (precisamente parliamo del modello 55UR75006LK), con processore alpha5 gen6, ed anche il sistema operativo WebOS 23.

Proprio quest’ultimo rappresenta il fiore all’occhiello del prodotto di casa LG, infatti l’azienda ha da sempre puntato sul cercare di offrire al consumatore finale un’esperienza il più semplice, ma completa, possibile. Da qui nasce la presenza di un OS con possibilità di trasmettere facilmente i contenuti, e lo schermo, dal proprio dispositivo portatile, ed in grado di supportare le più importanti tecnologie: Filmmaker Mode, Game Optimizer, HDR10 Pro e non solo.

Smart TV LG: il suo prezzo è ridicolo

Il prezzo di vendita di questo prodotto è veramente economico, almeno in confronto alle specifiche tecniche di riferimento, potendo a tutti gli effetti costare solamente 449 euro, con spedizione a domicilio gratis gestita direttamente da Amazon. L’utente che lo vorrà acquistare deve assolutamente premere questo link.

Il televisore ha dimensioni pari a 123,5 x 78 x 23 centimetri, con un peso di 18,9 kg, le cornici sono molto sottili su tutti i lati, mentre la base di appoggio è diversa dagli altri prodotti dell’azienda orientale, infatti forma un piccolo semicerchio, con un’altezza dalla superficie più che sufficiente per posizionarvi al di sotto oggetti relativamente sottili. Il refresh rate non si sposta dai classici 60Hz, ma è proprio il rispetto della gamma cromatica uno dei suoi punti di forza, con dettagli precisi ed una nitidezza che spesso supera la fascia di prezzo di posizionamento. Al suo interno è possibile trovare l’assistente Amazon Alexa, con anche Apple AirPlay 2 e Homekit, per gestire il prodotto direttamente con la propria voce.