Il mouse Logitech che tutti vogliono è disponibile su Amazon con un risparmio assolutamente fuori dal normale, il suo prezzo di vendita è fortemente più basso, con una spesa che alla fine si aggira solamente attorno ai 5 euro, a patto che comunque non si sia alla ricerca di specifiche o funzionalità particolari.

Il modello attualmente in promozione su Amazon prevede la possibilità di essere utilizzato senza problemi con qualsiasi sistema operativo in commercio, data la sua natura, è infatti un device completamente wired, ovvero cablato che deve essere collegato fisicamente alla porta USB per garantirne il corretto funzionamento. Di relative piccole dimensioni, raggiunge 110 x 65 x 37 millimetri, con un peso di 78 grammi ed una lunghezza del cavo di 1,4 metri, più che sufficiente per l’utilizzo nella maggior parte delle situazioni.

Mouse Logitech: uno sconto assurdo per tutti

Il mouse Logitech oggi in promozione non poteva essere migliore, infatti la promozione di cui vi parliamo su amazon prevede una riduzione del 37% dal valore originario di listino di 8,99 euro, cosicché l’utente si possa ritrovare a spendere solamente 5,64 euro per il suo acquisto, premendo questo link.

La forma ergonomica è principalmente studiata per i destrorsi, è infatti presente una piccola insenatura che va ad alloggiarsi nel palmo della mano. Sono presenti tre pulsanti, destro/sinistro e rotellina, è realizzato interamente in plastica, di colorazione principalmente nera, ma con una serie di sfumature che lo rendono elegante, ed allo stesso tempo perfetto per soddisfare le esigenze anche in ambito lavorativo. I 1000 DPI sono più che sufficienti per la maggior parte degli utilizzi, è chiaro non funzionerà alla perfezione sul vetro, ma da un prodotto in vendita a soli 5 euro non ci saremmo davvero potuti aspettare un qualcosa di diverso.