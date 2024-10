Samsung: dal 2025 i Galaxy apriranno le serrature

Gli smartphone sono arrivati ormai ad un livello incredibile e con essi anche gli smartwatch. Non ci sono dubbi sul fatto che siano fondamentali nella vita di tutti i giorni per svariate operazioni da compiere, ma nessuno avrebbe mai creduto in passato che un giorno sarebbero stati in grado di aprire addirittura le serrature delle porte. Tutto ciò in realtà già accade con altri dispositivi e procedimenti particolari, ma potrebbe diventare ufficiale a bordo dei dispositivi di Samsung appartenenti alla gamma Galaxy.

Secondo quanto riportato, infatti i prodotti del colosso sudcoreano potranno a breve aprire una serratura, chiaramente di tipo smart, con un semplice tocco sul display o addirittura senza neanche muoversi. In quest’ultimo caso, basterebbe avvicinarsi. Secondo le ultime notizie, tutto dovrebbe essere effettivo a partire dal prossimo 2025.

Samsung aprirà le serrature smart con i suoi dispositivi Galaxy

Qualcuno più esperto sa bene che aggiungendo una chiave digitale all’interno del suo Samsung Wallet è già possibile aprire una serratura smart. Tutto funziona benissimo, ma bisogna sbloccare lo smartphone per poter aprire il Wallet e procedere. Samsung, però adesso avrebbe intenzione di adottare uno standard universale, quello dedicato alle serrature intelligenti Aliro. Basterà in questo modo avvicinare il proprio dispositivo Galaxy alla porta.

Mark Benson, capo di Samsung SmartThings US, ha annunciato a theverge.com che stanno implementando lo standard Aliro per il portafoglio Samsung, con l’introduzione della Digital Home Key prevista per il 2025. Ha aggiunto che, se i dispositivi sono dotati di tecnologia Ultra Wide Band, le porte si apriranno automaticamente.

Si sta andando dunque incontro ad una nuova era, la quale porterà tantissimi benefici soprattutto a coloro che odiano portarsi dietro le chiavi di casa. Samsung si dimostra ancora una volta molto attenta al futuro, collegando i suoi dispositivi mobili alla smart home. Per ulteriori dettagli, bisognerà attendere qualche altro giorno.