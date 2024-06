Netatmo Door Lock, ecco la migliore serratura smart non connessa

In particolare Netatmo Door Lock ci può aiutare ogni qualvolta ci dimentichiamo le chiavi. Da notare che può essere utile anche quando abbiamo una necessità di far entrare in casa un parente che al momento non ha le chiavi con se. All’interno del mercato già sono presenti varie generazioni di smart lock e, proprio di recente, Netatmo ha rilasciato un prodotto davvero niente male. La particolarità dei suoi prodotti e che rimangono sconnessi, evitando così presunte minacce online. Il tutto per rendere il sistema di sorveglianza meno vulnerabile possibile. Quindi il prodotto di Netatmo: Door Lock, è una serratura smart dove gli altri concorrenti la fanno applicare “sopra” alla serratura già installata.

Cambiando la serratura di casa, con un fabbro se si tratta di una porta blindata o manualmente per una porta normale, avremmo sempre la chiave per aprire la porta perché il concetto di base della Netatmo Door Locke è sempre lo stesso. L’unica differenza però che avremo una chiave NFC per lo sblocco del meccanismo interno, permettendo alla serratura di ruotare per aprire la porta. Quindi realmente non c’è un motore che apre fisicamente la porta ma fa ruotare la chiave o il nottolino in cui la si inserisce. Un altro modo per aprire velocemente la porta è tramite l’utilizzo del Bluetooth LE crittografato. Se dovessimo invece dare l’accesso ad un’altra persona, basterà mandare un apposito link.

Netatmo ha presentato un’ottima serratura smart

Questo meccanismo è stato messo a punto per creare la necessità di essere in prossimità della serratura per poter aprire la porta. In caso di furto smarrimento ogni link può essere revocato da remoto, soprattutto senza cambiare la serratura. Si può fare ciò revocando, in prossimità della porta per quanto riguarda l’app, la singola chiave rendendola inutilizzabile. Fisiche invece non si possono duplicare e non possono essere manomesse. Fortunatamente però nella confezione è presente una tessera che permette l’attivazione di nuove carte fisiche. I prezzi delle chiavi sono 39 € l’una o 99 tre chiavi.

La smart Lock in questione è progettata per resistere a tutte le possibilità di scassinamento, incluso il perforamento, lo strappo, i tagli ed ad ai martelli. Inoltre il sistema di crittografia NFC è paragonato a quello delle carte di credito e dei passaporti biometrici. Questo apparecchio è stato provato da SynAcktiv. un team di hacker che aveva hackerato una Tesla Model tre con un modesto successo.

Il sistema in questione si può installare con la maggior parte delle porte presenti sul mercato italiano, inoltre sul sito è presente una zona per la verifica delle compatibilità. Rispetto al centro della porta il cilindro può uscire di 5 cm sia verso l’interno che verso l’esterno. Quindi 10 cm in totale. Per la batteria si ha un’autonomia di almeno un anno ma, in caso di batteria scarica, sull’estremità c’è presente una porta micro USB. Chiudiamo dicendo che la Netatmo Door Look è già disponibile a 379 €, inoltre può essere collegata online solo tramite Apple casa.