La NASA ha messo in vendita per il settore privato il suo rover lunare. Quest’ultimo è denominato Viper, e verrà ceduto a causa del superamento del budget che era stato inizialmente previsto. L’azienda spaziale statunitense aveva progettato suddetto dispositivo per la ricerca dell’acqua ghiacciata nel polo sud della Luna. Il veicolo di esplorazione, dunque, che ora cercando una nuova “casa”, ma qual è il suo prezzo di vendita attuale?

La NASA vende il suo rover lunare Viper A riportare la notizia è stato The Economist. Il progetto che aveva portato alla realizzazione del rover Viper della NASA risulta essere quasi completato. Al momento è al centro delle fasi finali dei test e calibrazione. Secondo le informazioni emerse, al momento il costo iniziale è aumentato. Quest’ultimo è passato da 250 a 433 milioni di dollari. Ciò ha spinto la NASA a ricercare un acquirente commerciale. L’azienda che riuscirà ad acquistare Viper dovrà occuparsi delle fasi finali di sviluppo del rover lunare. Inoltre, dovrà farsi carico del lancio di quest’ultimo sulla Luna. Infine, dovrà preoccuparsi dell’esecuzione della missione originale. I dati ottenuti grazie all’esplorazione di Viper dovranno poi essere raccolti con la NASA. In questo modo potrebbe essere completata la missione iniziale. Considerando il prezzo, così elevato, è evidente perché la ricerca possa ricadere solo sulle aziende più facoltose al mondo. La strategia adottata dalla NASA potrebbe rappresentare un’occasione unica per le compagnie spaziali private. Quest’ultime, infatti, potranno acquisire una tecnologia avanzata con cui poter esplorare il territorio della Luna. Per quanto riguarda la NASA, invece, quest’ultima punta a completare la propria missione scientifica. Quest’ultima, infatti, viene considerata molto più importante dei vincoli imposti dal budget. Per poterli superare è necessario procedere con tale collaborazione. Non c’è ancora nulla di deciso. Sarà interessante scoprire quale sarà l’azienda che alla fine potrà collaborare con la NASA per esplorare la Luna insieme alla ricerca dell’acqua.