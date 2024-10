CoopVoce: nuova offerta da 300 GIGA al mese, il prezzo è folle

Gli ultimi anni hanno visto gestori molto forti affacciarsi sul mondo della telefonia mobile e tra questi c’è anche CoopVoce. Come detto, sono cambiati diversi aspetti, tutti tra l’altro legati ai prezzi, ai contenuti e soprattutto alla longevità di ogni offerta.il provider in questione, di tipo virtuale, riesce a mettere tutto sullo stesso binario, rendendo la vita difficile a tutti gli altri gestori della concorrenza.

Nessuno si aspettava che potesse essere ripristinata, ma intanto eccola qui: è tornata ufficialmente l’offerta chiamata EXTRA 300.

CoopVoce: ora è tornata la promo da battere, la EXTRA 300 è clamorosamente la preferita degli utenti

Basta pagare una somma abbastanza comune per avere qualcosa che invece comune non è, ovvero 300 giga in 4G tutti i mesi per approfittare della navigazione su Internet. Sono le offerte di questo tipo che rendono sempre orgogliosi gli utenti di aver scelto un gestore virtuale e CoopVoce è probabilmente il leader assoluto. All’interno della sua nuova promozione mobile, però ci sono anche altri contenuti, come ad esempio 1000 messaggi verso tutti e minuti senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile è una vera occasione, un goal a porta vuota per chi sta aspettando da tempo: solo 9,90 € al mese per sempre.

Ovviamente le grandi opportunità non finiscono qui, siccome l’offerta garantisce a tutti coloro che la scelgono entro il 27 ottobre un regalo. C’è infatti un mese totalmente gratis, per consentire a tutti di capire cosa significa un’esperienza con CoopVoce. Ovviamente bisogna ricordare che entro quella stessa data sarà l’ultima chiamata per sottoscrivere l’offerta, dopodiché bisognerà attendere la nuova proposta del gestore. Ci sono dunque ancora più di 20 giorni per portarla a casa, ma non lasciatevela scappare. CoopVoce inoltre, non preclude a nessuno l’opportunità di sbarcare alla sua corte: le offerte sono disponibili per ogni utente proveniente da qualsiasi gestore, differentemente dai provider concorrenti sul territorio italiano.