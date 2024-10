Samsung Galaxy A56 avrà un ottimo processore, le specifiche sul web

Si sta cominciando a delineare la strategia di Samsung per quanto riguarda i suoi smartphone non appartenenti alla linea top di gamma. Il colosso sudcoreano infatti riesce ad ottenere grandi risultati dalle vendite, soprattutto con questi prodotti, sia quelli della fascia medio-alta che tutti quelli che ci sono al di sotto. Stando a quanto riportato, durante le ultime ore, sarebbe spuntato sul web il Samsung Galaxy A56, prodotto che con le sue caratteristiche tecniche potrebbe raggruppare tantissimi utenti alla sua corte.

Sono emersi infatti i primi risultati di un benchmark, il quale avrebbe messo a dura prova le componenti interne del prossimo smartphone. Secondo quanto riportato, i risultati venuti a galla oggi sono molto più veritieri rispetto a quelli scorsi, ai quali non avevano entusiasmato e che poco sembravano rispecchiare il processore Exynos 1580.

Samsung Galaxy A56: lo smartphone si mostra sul web e da sfogo alle sue performance

Su Geekbench è comparso uno smartphone molto atteso nel mondo tech, ovvero il Galaxy A56 di Samsung. Stando ai punteggi, in single-core il dispositivo ha realizzato una somma di 1353, mentre per quanto riguarda il test multi-core, ecco 3832 punti.

Il processore che dovrebbe equipaggiare questo smartphone è l’Exynos 1580, chip dotato di una CPU octa-core. Al suo interno ci sarà un core prime in grado di spingersi fino a 2,91 GHz, mentre gli altri tre core medi arriveranno a 2,6 GHz. Dovrebbe esserci quindi un grande equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica, un aspetto ormai molto preso in considerazione da chi sceglie smartphone di questa fascia. Per quanto riguarda ancora una volta la gestione dei processi e le prestazioni, c’è una memoria RAM da 8 GB ad affiancare il chip. Al momento non ci sono altre informazioni che possano magari definire quali saranno le fotocamere o magari la capienza della batteria. Probabilmente se ne parlerà durante le prossime settimane.