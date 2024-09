Samsung Galaxy A55 vince a mani basse la palma di smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo, un terminale che riesce a catturare l’attenzione dei consumatori con un risparmio che supera di gran lunga le aspettative, ma allo stesso tempo integra al proprio interno specifiche di altissima qualità e livello generale.

Il peso del terminale è leggermente superiore alla media, raggiungendo per la precisione 213 grammi, nonostante comunque sia facilmente maneggevole, poiché ha dimensioni di 161,1 x 77,4 x 8,2 millimetri. A prescindere da ciò, il processore è un Samsung Exynos 1480, che prevede una configurazione con 2,75GHz di frequenza di clock, ed anche 8GB di RAM con 256 GB di memoria interna che potranno eventualmente essere incrementati tramite l’ausilio della solita microSD, fino ad un massimo di 1TB.

Samsung Galaxy A55: la promozione di Amazon

Oggi su Amazon vi aspetta uno sconto davvero invitante, infatti il prezzo consigliato di 514,66 euro viene fortemente ridotto del 40%, fino ad arrivare ad una spesa da investire di soli 309 euro, mettendo così le mani su uno smartphone con garanzia di 24 mesi e completamente no brand. Premete qui per acquistarlo.

Tutto questo per riuscire a godere di un comparto fotografico composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, un secondario ultra-grandangolare da 12 megapixel, ed un effetto bokeh da 5 megapixel. Nella parte anteriore si trova un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.2, che prevede la risoluzione in 4K a 30fps (come posteriormente). Il display, se interessati, è un componente da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione massima a 1080 x 2340 pixel, 390 ppi, essendo comunque un super AMOLED, con anche refresh rate che può raggiungere a 120Hz, il tutto con 16 milioni di colori ed una qualità complessivamente più che ottima (per la fascia di prezzo).