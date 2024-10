Google ha di recente annunciato l’arrivo di una novità tra le funzioni di Gmail. Nello specifico, l’aggiornamento riguarda le schede di riepilogo della piattaforma. Secondo quanto dichiarato dall’azienda di Mountain View la novità in arrivo permetterà agli utenti di trovare in modo preciso e veloce le informazioni di cui hanno bisogno. L’aggiornamento comprende un nuovo design rinnovato. Vengono introdotti pulsanti appositi per aggiungere eventi dal calendario o per invitare altre persone. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di impostare dei promemoria. E non è tutto. Le nuove schede di Gmail potranno riassumere le informazioni provenienti da più email. Inoltre, verranno aggiornate in tempo reale.

Gmail: importante aggiornamento in arrivo

In particolare, una delle prime novità riguarda la sezione “In arrivo”. Quest’ultima verrà mostrata in cima alla lista e offrirà agli utenti la possibilità di vedere subito gli elementi rilevanti di ogni email senza l’obbligo di aprirle.

Ci saranno poi le schede di riepilogo relative agli acquisti. Quest’ultime appariranno solo quando ci saranno contenuti pertinenti. Come, ad esempio, quando si avvicina la data di consegna stimata per un prodotto acquistato. Ulteriori schede in arrivo su Gmail riguarderanno le email sugli eventi. Qui sarà possibile visualizzare i prossimi appuntamenti ed anche aggiungerli sul calendario.

A completare la serie ci sono le schede per le email sulle bollette e quelle sui viaggi. Le prime evidenzieranno tutte le bollette da pagare, quelle pagate ed anche impostare un promemoria per quelle in scadenza. Le schede per le email sui viaggi invece mostreranno in cime le informazioni importanti relative, ad esempio, a check-in per voli ed hotel.

In base alle informazioni emerse fino ad ora, le prime schede ad arrivare su Gmail saranno quelle di riepilogo sugli acquisti. La funzione sarà disponibile su dispositivi Android ed Apple. Per quanto riguarda le altre schede, invece, bisognerà attendere ancora un po’. È ipotizzabile che arriveranno già nei prossimi mesi.