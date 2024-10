iPhone SE 4: ecco la possibile data di lancio e nuove specifiche

Non è passato ancora un mese da quando Apple ha ufficializzato i suoi nuovi dispositivi. Il colosso americano è venuto fuori il 9 settembre con cuffie, orologi ma soprattutto smartphone, i tanto attesi iPhone 16. Stando a quanto riportato, le vendite stanno cominciando ad ingranare, ma ci sono numerosi utenti che hanno deciso di attendere ancora un po’ prima di acquistare il loro nuovo melafonino.

Probabilmente il grado di attenzione sta girando intorno ad un dispositivo di cui si parla ormai da diverse settimane: iPhone SE 4. Quello che dovrebbe vestire i panni di modello economico della gamma Apple, è sempre più nei pensieri degli utenti. A contribuire ci pensano le tantissime indiscrezioni, le quali ogni giorno fanno il giro del web. In queste ore infatti, ne sarebbero arrivate delle altre che avrebbero svelato addirittura il probabile periodo di lancio.

iPhone SE 4 arriverà nel 2025, ecco quando

Durante gli ultimi tempi, gli utenti hanno cominciato a chiedersi quando effettivamente sarebbe arrivato il nuovo smartphone economico di Apple. Il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe essere in dirittura d’arrivo, ma non per adesso. Stando alle ultime informazioni che sono arrivate in queste ore, Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, avrebbe annunciato che, secondo le sue fonti, il prodotto dovrebbe arrivare all’inizio del 2025.

Questo è quanto filtra dagli ambienti interni. Riguardo al design, non si parlerà più di un prodotto ispirato al vecchio iPhone 8, bensì di un telefono che darà del tu ad iPhone 14. L’obiettivo è infatti quello di renderlo quanto più moderno possibile, equipaggiandolo con tantissime soluzioni utili.

Oltre a tutto ciò, le indiscrezioni di questa giornata hanno portato a galla anche un altro aspetto, ovvero la possibilità che possa includere al suo interno il processore A18 degli iPhone 16 e 8 GB di RAM, in modo da poter utilizzare anche Apple Intelligence prossimamente. Ci saranno notizie molto interessanti nelle prossime settimane.