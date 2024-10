Fastweb Mobile Full: l'offerta da 150 giga in 5G che costa pochissimo

Quello che lega un utente al suo gestore di fiducia è ovviamente, oltre a quest’ultima, la qualità dell’offerta in suo possesso e il prezzo di vendita. Nel momento in cui vengono meno queste due situazioni principali, siccome i contenuti non possono cambiare, si guarda un po’ quello che c’è in giro. Rispetto a prima, cambiare gestore è diventato semplicissimo, siccome ci vogliono pochissimi minuti per farlo e soprattutto perché ci sono tantissime realtà ben ferrate in materia. Ovviamente l’attenzione del pubblico ricade sempre sui soliti gestori, i quali da qualche anno fanno parte della gamma dei virtuali. Secondo quanto riportato, svariate opportunità sono state proposte da questa fitta pletora di provider, i quali stanno continuando a battere sul campo le grandi aziende che hanno scandito tempi e step della telefonia mobile in Italia. Se prima ci si rifaceva solo a queste esperienze, ora non è più così: basta un gestore virtuale da pochi euro al mese e si è contenti uguale. Tra questi, uno dei migliori è sicuramente Fastweb, il quale con la sua velocità di rete e con i suoi prezzi riesce a battere veramente chiunque.

Il sito ufficiale mette in mostra il pezzo pregiato del mercato della telefonia mobile, ovvero la famosissima Mobile Full. Oggetto di tantissime pubblicità, non solo in TV ma anche da parte degli utenti stessi, questa promo costa davvero poco per quello che offre.

Fastweb propone ancora la sua offerta migliore, la Mobile Full è ancora attiva

Offerta di Fastweb in questo momento costa solo 9,95 € al mese per tutti quelli che la sottoscrivono e offre 150 giga in 5G. Ovviamente non mancano i minuti senza limiti per telefonare chiunque senza problemi e c’è da precisare che la rete 5G è la più veloce di tutte.

L’attivazione può arrivare anche con SPID o con carta d’identità elettronica. In caso contrario, ecco anche la solita attivazione con video.