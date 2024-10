Fastweb Mobile Full: l'offerta migliore concede 150 giga e il 5G gratis

Non è passato molto tempo da quando Fastweb ha lanciato la sua prima campagna promozionale del 2024. Attualmente i gestori stanno riuscendo a tirare via tanti utenti alla concorrenza ed è per questo che questo provider ha deciso di intervenire rapidamente. Sono state ripristinate diverse offerte, tra cui anche quella mobile, ovvero la nuova Mobile Full.

Fastweb: cosa significa avere il gestore più veloce in rete e a poco prezzo ogni mese

Diversi gestori hanno cercato di battere Fastweb in volata, ma di fronte ad un’offerta come quella attualmente presente sul sito sarà davvero difficile. Soluzioni di questo genere, infatti includono sempre il meglio al loro interno e la nuova Mobile Full lo dimostra in pieno. Al suo interno si possono trovare contenuti straordinari con un prezzo molto basso, peraltro corredato da tanta qualità. Fastweb garantisce a tutti la possibilità di scegliere la sua promozione mobile con un costo mensile di soli 9,95 € al mese.

All’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti per telefonare tutti i numeri presenti in Italia e in Europa ma soprattutto 150 giga con la rete 5G attiva.

È da precisare il ruolo che Fastweb sta giocando ultimamente nel mondo dei gestori virtuali. Innanzitutto, quando si parla di 5G, bisogna sapere che non è sempre dovuto: questo è infatti uno dei pochi gestori in tale area a riuscire a fornire la massima connettività di rete. Fastweb ha lavorato tanto per arrivare a questo livello e lo ha confermato anche con i risultati ottenuti: al momento non c’è il gestore più veloce per quanto concerne la rete web. Per attivare l’offerta attualmente disponibile, bisogna effettuare pochi passaggi. Chi vuole, può continuare con la solita registrazione video, mentre chi vuole fare prima invece può optare per la nuova attivazione con SPID o magari con la carta d’identità elettronica. La scelta sta a voi.