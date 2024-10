L’operatore telefonico italiano Vodafone è tornato alla ribalta per conquistare i suoi ex clienti. In questi primi giorni di ottobre, infatti, l’operatore sta proponendo ad alcuni utenti selezionati l’attivazione di un’offerta mobile che ben conosciamo e che è davvero sorprendente. Ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata Vodafone Silver. Quest’ultima è al momento proposta nella sua versione dal costo più basso di soli 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Vodafone, ritorna per gli ex clienti la super offerta Vodafone Silver

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone è tornato all’attacco per conquistare la fiducia dei suoi ex clienti. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata Vodafone Silver. Quest’ultima è già stata ampiamente proposta in passato in quanto è stata da sempre apprezzatissima da tutti gli utenti.

Questo è dovuto al fatto che si tratta di un’offerta estremamente conveniente, soprattutto nella versione in cui è proposta al momento. In particolare, questa volta l’offerta Vodafone Silver è proposta nella sua versione dal costo mensile di soli 6,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli ex clienti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati. Questo traffico dati potrà inoltre essere utilizzato per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. La particolarità di questa offerta è che arriva ad includere anche numerosi minuti per chiamare diversi paesi stranieri. Sono ad esempio inclusi fino a 100 minuti per chiamare i numeri provenienti da Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e tanti altri minuti per chiamare altrettanti paesi.

Come spesso succede, l’operatore Vodafone sta avvisando i suoi fortunati ex clienti di questa opportunità con una nuova campagna SMS.