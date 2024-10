WordPad, è addio: Microsoft saluta l'app dopo 28 anni

Capita di affezionarsi molto spesso ad alcuni aspetti riguardanti ciò che ha contraddistinto la propria infanzia. Ovviamente, quando si parla in questi termini non può che riaffiorare qualche applicazione proveniente dai vecchi Windows e che fino ai giorni attuali è stata in grado di resistere. In tanti ricorderanno WordPad, soluzione disponibile fino a poco fa su Windows 11, ma che ha appena ricevuto il congedo da parte di Microsoft.

Proprio così: l’applicazione dedicata alla scrittura, che ha svolto se vogliamo anche un po’ il ruolo di pioniera prima ancora di Word e della piattaforma Office, saluta per sempre. Non sarà più inclusa a bordo del sistema operativo dopo 28 anni dal lancio.

WordPad saluta Windows 11: è addio all’app dopo una vita di servizio

Con WordPad tutti hanno mosso i primi passi nel mondo della digitazione al computer, scoprendo diversi aspetti che poi sono stati migliorati con il più completo Word. Dopo 28 anni è addio ad una delle applicazioni simbolo dell’epoca moderna, la quale è stata lanciata per la prima volta su Windows 95.

Già si parlava di rimozione: nelle versioni di anteprima di Windows 11, infatti qualcuno aveva già notato l’assenza. Dopo la dismissione di WordPad, Microsoft consiglia agli utenti di utilizzare Microsoft Word. Nessun problema per quanto riguarda i file binari prodotti da WordPad: questi sono ancora disponibili sulla nuova versione Windows 11 24H2, quella che ha praticamente mandato in pensione il prodotto. Il consiglio è comunque quello di fare quanto prima possibile per un motivo molto semplice: anche questi probabilmente verranno presto rimossi.

Chiaramente diversi utenti hanno espresso la loro perplessità in merito a questa scelta, ma ce ne sono altri che invece risultano in linea con quanto scelto da Microsoft. Non si può dire lo stesso per un’altra applicazione molto longeva, ovvero Notepad, che di recente ha ricevuto un nuovo aggiornamento molto importante: il controllo ortografico.