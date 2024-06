WordPad sta per sparire dai dispositivi Microsoft. Ciò è quanto aveva annunciato l’azienda lo scorso anno. Secondo le passate dichiarazioni, l’applicazione per l’elaborazione di testi sarebbe stata rimossa con l’aggiornamento Windows 11 24H2. Eppure, sembra che ci sia ancora una speranza. Infatti, potrebbe essere possibile ripristinare WordPad anche nella nuova versione del sistema operativo.

Secondo Windows Latest, esiste una procedura per continuare a utilizzare l’applicazione su Windows11 24H2. La notizia potrebbe essere accolta con entusiasmo dagli utenti. In molti avevano criticato la decisione di Microsoft di eliminare l’app gratuita. Molti hanno visto questa mossa come un tentativo di spingere gli utenti verso l’acquisto del pacchetto Word, software a pagamento. WordPad, d’altra parte, ha sempre offerto una soluzione gratuita e accessibile per aprire e modificare file in formato RTF (Rich Text Format).

Come continuare ad usare WordPad su Windows 11

L’aggiornamento Windows11 24H2 è stato recentemente reso disponibile in versione beta per gli iscritti al programma Insider e in versione stabile per i PC Copilot+. Per coloro che desiderano riavere WordPad, Windows Latest ha identificato una soluzione. L’applicazione può essere trovata nella sottocartella “Accessori” all’interno della cartella “WindowsNT” nella directory C del sistema operativo. Il percorso specifico da seguire è: “C:Program FilesWindows NTAccessories”.

In suddetta cartella sono presenti tutti i file necessari per il funzionamento di WordPad, ad eccezione del file eseguibile (con estensione .exe) e del file .dll associato. C’è ancora una speranza. I file mancanti sono stati messi a disposizione da Windows Latest in un archivio scaricabile da Onedrive. Per ripristinare WordPad su Windows11 24H2, gli utenti devono semplicemente scaricare l’archivio. A questo punto bisogna estrarre i file e posizionarli nella cartella menzionata. A questo punto sarà possibile avviare l’app con un doppio clic sulla sua icona.

Si tratta di una soluzione semplice e pratica per continuare ad usare WordPad, anche se

dall’aggiornamento di Windows 11.