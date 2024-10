L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continua a stuzzicare i suoi ex clienti con tante offerte super interessanti. In questi ultimi giorni , in particolare, l’operatore sta proponendo un’offerta davvero sensazionale a basso costo che arriva ad includere fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very Winback 4,99. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile Windback, super promo come 200 GB per alcuni ex clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di un’offerta mobile davvero sorprendente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very Winback 4,99. Come suggerisce il nome, anche questa volta ci troviamo di fronte ad un’offerta a basso costo.

Gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa di appena 4,99 euro al mese. Nel bundle dell’offerta, gli utenti avranno a disposizione fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Questi saranno validi per navigare con una velocità massima pari a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Oltre a questo, il bundle mette a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati sempre verso tutti i numeri. Gli utenti coinvolti da questa opportunità, riceveranno una apposita comunicazione o tramite SMS oppure tramite una e-mail. Secondo quanto è riportato sul sito dell’operatore, l’offerta Very Winback 4,99 sarà disponibile all’attivazione per circa due settimane, ovvero fino al prossimo 13 ottobre 2024. Ricordiamo che anche per questa offerta l’operatore virtuale ha deciso di offrire gratuitamente il costo di attivazione e il costo della scheda sim.

Insomma, si tratta senz’altro di un’ottima occasione per tutti coloro che avevano intenzione di ritornare con l’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Per maggiori informazioni, vi invitiamo comunque a visitare la pagina ufficiale dell’operatore.