L’operatore virtuale PosteMobile ha apportato un’importante modifica alla sua promozione Creami Extra Wow 150. A partire dal 1 ottobre 2024, questa offerta non ha più una scadenza prefissata e continuerà a essere disponibile per i nuovi clienti. Ovviamente fino a nuova comunicazione. La promozione può essere attivata sia online che tramite contatto telefonico. Essa include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 150 Giga di traffico dati in 4G+. Il tutto al costo di soli 6,99€ al mese.

PosteMobile: navigazione 5G e ulteriori servizi inclusi

Un aspetto interessante della promo è il bonus mensile di 140GB aggiuntivi. I quali si sommano ai 10GB previsti nel piano standard, consentendo un totale di 150GB al mese. Per chi attiva la promozione, questi Giga vengono erogati entro 24 ore dall’attivazione. Ma dal secondo mese, sono disponibili al momento del rinnovo dell’offerta. Tale soluzione era inizialmente prevista con scadenza a luglio 2024. In seguito però è stata prorogata per tutta l’estate fino al 30 settembre 2024. Prima di essere resa disponibile fino a nuova comunicazione.

PosteMobile, attivo su rete Vodafone, offre la possibilità di navigare fino alla velocità di 300Mbps in download e 50Mbps in upload. Mentre con l’opzione 5G, disponibile a 3 euro al mese, gli utenti possono arrivare a una velocità fino a 2Gbps. L’opzione può essere attivata senza costi aggiuntivi, e per i nuovi clienti la procedura è semplice. Ovvero, una volta attivata la SIM, è possibile attivare il 5G attraverso l’app PostePay o inviando un SMS.

Oltre ai minuti e SMS illimitati, sono inclusi nel pacchetto anche servizi come “Ti Cerco” e “Richiama Ora”, senza costi aggiuntivi. In più, vi è la possibilità di usare i 150Giga anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, con un limite di 7,39GB mensili. Insomma, questa proposta rappresenta una soluzione competitiva per chi cerca una tariffa conveniente e completa nel vasto e competitivo mondo della telefonia mobile.