Hyundai, con un evento dedicato ispirato alla Korean Wave e allo spirito innovativo del brand, ha mostrato in questi giorni a Milano il nuovo SUV ultracompatto 100% elettrico. Fino al 29 settembre la Casa degli Artisti si è trasformata in un contenitore pieno di esperienze, con il chiaro intento di raccontare il carattere urbano, a zero emissioni e versatile di Inster. Il claim “Are you in” punta ad abbracciare una vita ricchissima di opportunità, crescita e cambiamenti, nell’ottica comunque di cercare di costruire un futuro che possa essere migliore per tutti.

Il profondo omaggio alla Korean Wave vuole essere un tributo ad un trend che, nell’ultimo periodo, ha il merito di riuscire a portare la cultura coreana in tutto il mondo, partendo dalla moda, ma passando anche per cibo, musica, cinema, trattamenti di bellezza e non lo. L’allestimento di design è in perfetto K-Style, infatti la nuova Inster combina la modernità della cultura coreana con la visione sostenibile e progressista del brand, capace quindi di sfociare in un powertrain a zero emissioni e design ecologico. I punti forte di Inster sono molteplici: abitabilità interna, connettività e sicurezza di livello superiore, ma anche autonomia, diventando a tutti gli effetti la scelta perfetta per gli utenti che sono alla ricerca di una guida urbana, comoda e funzionale, sebbene si mantenga una certa compattezza.

Nuova Hyundai INSTER: alcuni dettagli

Rimandando al nostro articolo di presentazione per tutti i dettagli, ricordiamo che Hyundai INSTER è un SUV ultracompatto completamente elettrico, con una autonomia di 355 km in uso misto (sale a 470km in urbano), che supporta ricarica rapida fino all’80% in soli 30 minuti. Tutto questo grazie a dimensioni contenute, le quali però non disdegnano un passo allungato per una maggiore spaziosità interna (e del baule), a cui si aggiungono alcune piccole chicche: sedili scorrevoli e ripiegabili con frazionamento 50:50.

La vettura sarà presto disponibile (arriverà in Italia a inizio 2025) in due opzioni: batteria da 42 kWh con motore da 71,1 kW e batteria da 49kWh con motore da 84,5kW.