Rolls-Royce Phantom Scintilla: un capolavoro extra lusso

Alla Monterey Car Week 2024, Rolls Royce ha svelato un’altra meraviglia della sua esclusiva gamma. Parliamo della fantastica Phantom Scintilla. Questa edizione limitata, con solo 10 esemplari, è un tributo al lusso più classico ed elegante e all’artigianato di alta classe. L’auto si diversifica da tutte quelle precedenti portando l’esperienza automobilistica ad un livello superiore, mai visto prima.

Ispirata allo Spirit of Ecstasy, il celebre emblema di Rolls Royce, la Phantom Scintilla si distingue per la sua verniciatura bicolore creata in esclusiva su misura. La carrozzeria combina l’elegante Andalusian White sulla parte superiore con il raffinato Thracian Blue sulla parte inferiore. L’effetto visivo creato è di grande impatto, spicca e colpisce lo sguardo per la sua particolarità. Una doppia striscia gessata, bianca e blu, inoltre, percorre tutta la lunghezza della vettura andando a dare quel tocco in più di raffinatezza che ne enfatizza l’unicità.

L’eleganza sopraffina degli interni Rolls Royce studiati per due anni e mezzo

Lo Spirit of Ecstasy della Phantom Scintilla è realizzato in ceramica. La società ha voluto omaggiare la famosa e sinuosa Nike di Samotracia, la scultura greca custodita al Louvre. Questo dettaglio mostra ancor di più l’attenzione e l’amore di Rolls Royce per la storia e l’arte. Gli elementi più classici del nostro passato si fondono così perfettamente con la tradizione della casa britannica generando qualcosa di speciale.

La Rolls Royce Phantom Scintilla rivela il suo vero splendore al suo interno. Il design è stato accuratamente studiato ed è il frutto di oltre due anni e mezzo di lavoro. Ogni dettaglio è un tripudio di raffinatezza. Il tetto è illuminato da un motivo su misura che evoca un senso di movimento. I sedili e le portiere sono arricchiti da motivi ricamati con ben 633.000 punti, un lavoro che ha richiesto 40 ore di manodopera per ogni singola auto.

Sul cruscotto troneggia “Celestial Pulse” in alluminio e ceramica, un’opera che simboleggia la perfezione tecnica e stilistica della Scintilla. Grazie alla Phantom Scintilla, la Rolls Royce ha presentato qualcosa che non è solo un mero mezzo di trasporto. Le 10 unità prodotte, purtroppo per gli interessati, sono già state tutte vendute dando a pochi eletti la fortuna di avere una delle Phantom più esclusive e costose mai realizzate.