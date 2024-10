Negli ultimi giorni si sono diffuse alcune voci riguardo Samsung. Sembra infatti che l’ azienda stia considerando di eliminare il modello base della futura serie Galaxy S26. Lasciando così sul mercato solo le varianti Plus e Ultra. Questa mossa, prevista per il 2026, rappresenterebbe un cambiamento importante nella strategia della casa sudcoreana. Le ultime indiscrezioni trapelate indicano che nel futuro Samsung potrebbe ridurre il numero di modelli. Concentrandosi esclusivamente sui dispositivi più avanzati. Anche se la gamma GalaxyS25, attesa per il prossimo anno, dovrebbe mantenere l’attuale linea con le tre versioni.

Samsung: motivi strategici dietro l’eliminazione del modello base

Il possibile abbandono della versione base dei Galaxy S non sarebbe del tutto inaspettato. Già nel settore tablet, l’ azienda ha scelto di semplificare l’offerta. Ha infatti eliminato il GalaxyTab S10 a favore delle varianti più potenti e premium. Quali il TabS10+ e TabS10Ultra. Questa razionalizzazione, secondo gli esperti, sarebbe una risposta alla crescente richiesta di prodotti più sofisticati e performanti. In grado di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. I quali, sempre più spesso prediligono articoli con specifiche tecnologiche avanzate. Oltre che schermi più grandi.

Una delle ragioni principali per cui Samsung potrebbe decidere di abbandonare il modello base della serie GalaxyS26 è legata alla sempre più sottile differenza tra questa versione e quella Plus. Negli ultimi anni, i due dispositivi hanno condiviso gran parte delle caratteristiche tecniche. Riducendo così il divario che in passato giustificava l’esistenza di una versione base. In più, i consumatori tendono sempre di più a preferire smartphone con schermi più ampi, quando il prezzo lo permette. La domanda per display di grandi dimensioni è cresciuta costantemente. Cosa che ha spinto la società a focalizzarsi su modelli in grado di soddisfare questa esigenza.

Insomma, Il settore degli smartphone premium sta diventando sempre più competitivo. Di conseguenza, per mantenere una posizione di leadership, Samsung potrebbe preferire concentrarsi su una gamma più ristretta ma più distintiva.