WhatsApp, da sempre impegnata a migliorare l’esperienza dei suoi utenti, sta lavorando a nuove funzioni. Tutte mirate ad aumentare l’interazione e la partecipazione. Di recente, con la versione 2.24.21.7 Beta per Android, è emersa una novità che potrebbe cambiare il modo in cui utilizziamo gli aggiornamenti di stato. La nuova funzione prevede l’invio di notifiche promemoria che avvisano le persone degli stati non ancora visualizzati.

La strategia di WhatsApp per mantenerci sempre connessi

L’introduzione di questa funzionalità è strategica. In quanto WhatsApp vuole assicurarsi che gli utenti non perdano gli stati più importanti. Soprattutto quelli provenienti da contatti con cui si interagisce frequentemente o che sono stati contrassegnati come preferiti. Le notifiche saranno automatiche e intelligenti. Esse non richiederanno particolari impostazioni e si attiveranno solo quando sarà davvero necessario. In questo modo, si eviterà di perdere aggiornamenti rilevanti. Specialmente per chi ha una lunga lista di contatti e potrebbe non visitare spesso la sezione dedicata agli stati. I quali, come risaputo, scompaiono dopo 24 ore.

Tale novità è stata scovata grazie a uno screenshot pubblicato da WABetaInfo. Una fonte autorevole per quanto riguarda le funzionalità in arrivo sull’omonima piattaforma. La foto mostra chiaramente come funzioneranno queste notifiche, che appariranno direttamente sullo schermo del dispositivo. Invitando così gli utenti a dare un’occhiata agli stati non ancora visti. Si tratta di un’aggiunta che potrebbe avere un impatto molto importante sul modo in cui si utilizzano le storie di WhatsApp. Le quali saranno rese più visibili e frequenti.

La ragione dietro questa nuova introduzione

L’obiettivo di questa nuova funzione è evidente. Ovvero garantire che le persone restino connesse il più possibile sull’app. In modo da non perdere nulla delle attività più rilevanti di amici, colleghi e familiari. La gestione delle notifiche di promemoria sarà completamente automatica, senza che si debba intervenire manualmente per impostare la frequenza o il tipo di stati da visualizzare. Tuttavia, chi preferisce un controllo più diretto potrà decidere se attivarle o disattivarle.

Insomma, è ormai chiaro che WhatsApp continua a espandere le sue funzioni in una direzione sempre più interattiva e personalizzata. Così da cercare di soddisfare le esigenze dei suoi miliardi di utilizzatori nel mondo.