Samsung sta procedendo con le ultime fasi di sviluppo per la famiglia Galaxy S25 e i prossimi smartphone top di gamma arriveranno sul mercato a partire da gennaio del prossimo anno. Ci aspettiamo tante novità tecniche, software e hardware con questi nuovi device ma non è tutto.

I Galaxy S25 potrebbero rappresentare la fine di un’era per Samsung. Il gigante coreano, infatti, sembra intenzionato a concludere l‘attuale suddivisione in tre modelli per i propri flagship. Con la famiglia in arrivo assisteremo per l’ultima volta al lancio del modello base, della variante Plus e di quella Ultra.

L’indiscrezione è stata lanciata da Ice Universe, un informatore sempre molto ben informato sul mondo tecnologico. Secondo le sue fonti interne, vicine all’azienda, a partire dai Galaxy S26 la famiglia verrà ridotta nel numero. In questo modo, il brand presenterà solo i modelli assimilabili agli attuali Plus e Ultra. Samsung, quindi, sembra intenzionata a rimuovere il modello base e lasciare a disposizione degli utenti solo gli altri due.

When OPPO Find X8 is released, you will find that one of the characteristics of the new flagship in 2024 is that it is small and powerful. Chinese brands are much better at making small-sized mobile phones than Samsung and Apple. You will realize that Galaxy S25 is no longer…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 1, 2024