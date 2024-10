Microsoft ha lanciato Office 2024, la nuova versione della celebre suite di produttività. A differenza del modello basato su abbonamenti di Microsoft365, Office2024 segue il classico schema d’acquisto. Ovvero, paghi una volta e resta tuo per sempre. Questo formato si rivolge a coloro che preferiscono evitare i pagamenti ricorrenti. Ma attenzione, poiché non è un software esclusivamente offline. Infatti è richiesto comunque un account e una connessione a internet per il suo funzionamento.

Le novità di Office 2024: una tradizione aggiornata

La suite è disponibile in due varianti. La Home, al costo di 149€, e la Home&Business a 299€. Entrambe includono Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Mentre la versione più costosa aggiunge Outlook e l’uso commerciale delle applicazioni. Curiosamente, Office 2024 segna l’addio definitivo a Publisher, già ritirato dalle precedenti versioni. Ogni licenza è valida per un singolo utente e supporta solo Windows 10, 11 e le ultime versioni di macOS. Escludendo così i sistemi operativi più datati.

Nonostante sia una versione “standard”, Office 2024 porta con sé molte delle novità introdotte negli ultimi tre anni da Microsoft 365. Tra i miglioramenti principali troviamo un’interfaccia rinnovata. La quale si allinea allo stile di Windows11, il supporto ai file ODF 1.4 e nuove funzionalità dinamiche per Excel. Word ottiene una tecnologia avanzata di recupero documenti, mentre Outlook migliora il sistema di ricerca.

Anche OneNote beneficia di nuove opzioni. Come strumenti per il disegno a mano libera e maggiore integrazione con dispositivi mobili per l’aggiunta di immagini. Non mancano, infine, miglioramenti per quanto riguarda l’ accesso e performance generali. Tutte novità studiate per mantenere Office competitivo in un mercato sempre più digitalizzato. Insomma, anche se non è particolarmente rivoluzionaria, questa versione assicura continuità e stabilità per chi preferisce un approccio senza abbonamenti o altre spese. Ovviamente per una visione più completa e soggettiva non vi resta che provarlo personalmente e valutarlo da voi.