Negli ultimi tempi Sony ha fatto nuovamente parlare di sé, questa volta però non si tratta di una questione legata al prezzo di un proprio prodotto bensì di una situazione a dir poco grottesca che ha coinvolto gli utenti che hanno effettuato l’ultimo update della loro PlayStation 5, a seguito di quest’ultimo infatti tanti utenti sul reddito hanno iniziato a segnalare la comparsa di una pubblicità decisamente fastidiosa nella loro dashboard, quest’ultima consisteva nella presenza di immagini promozionali e trailer inerenti i videogiochi presenti nella loro libreria.

Le pubblicità colgono di sorpresa la community PlayStation

Inizialmente l’opinione pubblica ha pensato di trovarsi davanti a un aggiornamento di cattivo gusto che però potesse essere specchio di una nuova politica in merito alla pubblicità presente all’interno della console di Sony, una volta espresso questo dubbio però l’azienda giapponese è intervenuta in prima persona sulla questione, confermando che non si tratta di un cambiamento voluto bensì di un bug che ha colpito l’aggiornamento e che molto presto verrà risolto in modo diretto da Sony.

Effettivamente si trattava di un cambiamento decisamente inaspettato dal momento che non c’era stato nessun preavviso in precedenza, ovviamente tutti gli utenti inizialmente hanno reagito in malo modo a quanto gli si palesava davanti agli occhi, poiché ovviamente nessuno aveva preso di buon grado l’arrivo della pubblicità all’interno di un sistema che avevano pagato fior di quattrini in precedenza.

Dunque, se anche voi avete notato questo cambiamento non disperate dal momento che l’azienda sta già lavorando ad una patch correttiva che eliminerà il bug senza nessun tipo di problema e far tornare la vostra dashboard allo stato iniziale senza nessun tipo di pubblicità presente in background a disturbare l’uso della vostra console, modifica che probabilmente già in queste ore potrebbe essere arrivata o potrebbe arrivare mentre leggete questo articolo.