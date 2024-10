Apple iPhone 15 vuole fare la differenza in un mercato sempre più ricco ed intriso di prodotti di uguale qualità, infatti gli utenti al giorno d’oggi si ritrovano a poter mettere le mani su un device che integra al proprio interno le migliori specifiche tecniche del momento, senza difetti particolari da segnalare.

Da un punto di vista puramente dimensionale, il device rientra alla perfezione negli standard a cui siamo solitamente abituati, con un peso di 171 grammi, ma anche dimensioni di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri, e la sua completa resistenza agli agenti atmosferici. Il processore è l’Apple A16 Bionic, con annessa GPU 5-core, ma soprattutto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che purtroppo non è espandibile, come sempre sui prodotti Apple).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon gratis e le offerte migliori del momento.

Apple iPhone 15: il prezzo è quasi gratis su oggi

Apple iPhone 15 è in vendita in questo periodo ad un prezzo fortemente scontato rispetto al listino, dovete sapere a tutti gli effetti che il suo valore iniziale di 879 euro è stato ridotto del 10%, cosicché il consumatore si possa ritrovare a spendere solamente 789 euro per il suo acquisto definitivo. Premete qui e collegatevi subito per l’acquisto.

All’interno della confezione potrete trovare, oltre allo smartphone, solamente il cavo USB-C to USB-C per la ricarica o il collegamento al computer, è assente purtroppo l’alimentatore, per il quale è necessario un acquisto a parte (anche se va detto che lo stesso device si può caricare senza problemi collegandolo ad un computer o altra fonte di alimentazione). In termini fotografici, il prodotto dispone nella parte posteriore di un paio di sensori: un principale da 48 megapixel ed un secondario da 12 megapixel. Questi gli permettono di registrare video in 4K a 60fps senza particolari difficoltà, grazie anche alla presenza di una fotocamera anteriore da 12 megapixel.